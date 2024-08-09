09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Alınan onca önleme rağmen Trump suikast girişimi nasıl oldu? ABD'yi karıştıran görüntüler! İtiraf geldi: Saniyeler önce...

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 14:22 Güncelleme: 09.08.2024 14:32
ABONE OL
Alınan onca önleme rağmen Trump suikast girişimi nasıl oldu? ABD’yi karıştıran görüntüler! İtiraf geldi: Saniyeler önce...

ABD eski Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitinginde silahlı suikasta maruz kalmış ve kulağından yaralanarak saldırıdan kurtulmuştu. Alınan onca güvenlik önlemine rağmen bu saldırının gerçekleşmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Tam da merak edilen bu konuyla ilgili olarak ABD'de yayınlanan bir video, ülke basınına damga vurdu.

Washington Post gazetesinin internet sayfasında, eski Başkan Trump'a suikast girişiminin dakikalar öncesine ve sonrasına ait vücut kamerasıyla çekilen videolar paylaşıldı.

Söz konusu videolarda, yerel bir polisin, saldırgan Thomas Matthew Crooks'un ateş açmasının hemen ardından, saldırganın kullandığı alanın güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda Gizli Servis'i önceden uyardığını söylemesi dikkati çekti.



Polis videoda, "Onlara oraya birilerini görevlendirmeleri gerektiğini söyledim. Bunu salı günü söyledim." ifadelerini kullandı.
Videoda, yerel bir polis memurunun "Neden çatıda değildik?" sorusu üzerine meslektaşının, "Gizli servis orada birilerini görevlendireceğini söylemişti." dediği duyuluyor.



Başka bir videoda da yerel polis memurunun, saldırı olmadan saniyeler önce Crooks'un bulunduğu çatıya tırmanmaya çalıştığı ve saldırganı tespit etmesinin ardından geri indiği görüldü.

Gizli Servis'ten söz konusu görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.



TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.



Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.



Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.

ABD Gizli Servisi’ndan Trump itirafı!ABD Gizli Servisi’ndan Trump itirafı! ABD GİZLİ SERVİSİ'NDAN TRUMP İTİRAFI!
FBI savunma yapamadıFBI savunma yapamadı FBI "SAVUNMA" YAPAMADI
Trump FBI’a ifade verecekTrump FBI’a ifade verecek TRUMP FBI'A İFADE VERECEK
FBI, Trump’ın kulağına isabet eden cisim...FBI, Trump’ın kulağına isabet eden cisim... FBI, TRUMP'IN KULAĞINA İSABET EDEN CİSİM...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör