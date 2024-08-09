Alınan onca önleme rağmen Trump suikast girişimi nasıl oldu? ABD’yi karıştıran görüntüler! İtiraf geldi: Saniyeler önce...





Başka bir videoda da yerel polis memurunun, saldırı olmadan saniyeler önce Crooks'un bulunduğu çatıya tırmanmaya çalıştığı ve saldırganı tespit etmesinin ardından geri indiği görüldü.



Gizli Servis'ten söz konusu görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.