FBI Trump'a suikast girişimi hakkında "savunma" yapamadı

Eski ABD Başkanı Donald Trump suikast girişimi

Suikast girişiminden sonra benzeri alanların güvenlik planının artık birden fazla yetkili tarafından inceleneceğini belirten Rowe, "Ne Gizli Servis keskin nişancıları ne de eski Başkan'ın güvenlik ekibinin üyeleri, çatıda ateşli silah taşıyan bir adam olduğundan haberdardı." diye konuştu.

Rowe, Crooks'u öldüren Gizli Servis keskin nişancısının bir saldırganı durdurmak için "ölümcül güç kullanma konusunda tam takdir yetkisine" sahip olduğunu ve ateş etmek için izin almasına gerek olmadığını da sözlerine ekledi.