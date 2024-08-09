İsrail’in klavye soytarısı! Siyonist Katz bu sefer de Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

Haniye ve Yahya Sinvar (ARŞİV)

Sinwar ilk olarak 1982 yılında tutuklandı ve birkaç ay Far'a hapishanesinde yattı.

1988 yılında Sinwar iki İsrail askerinin kaçırılıp öldürülmesini ve İsrail ile işbirliği yaptığından şüphelendiği dört Filistinlinin öldürülmesi gerekçeesi ile suçlandı. Aynı yılın Şubat ayında tutuklandı.

Sinwar cezasının 22 yılını çekmiş ve Hamas tarafından beş yıldır rehin tutulan IDF askeri Gilad Shalit için 2011 yılında yapılan esir değişimi kapsamında 1.026 kişi arasında serbest bırakılan en kıdemli Filistinli mahkûm olmuştur.