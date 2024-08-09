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İsrail'in klavye soytarısı! Siyonist Katz bu sefer de Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 18:14 Güncelleme: 09.08.2024 18:57
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İsrail’in klavye soytarısı! Siyonist Katz bu sefer de Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

Son dakika...Son dönemde küstah paylaşımlarla Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, yine rahat durmuyor. Siyonist  Bakan Katz, bu sefer de şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine geçen Yahya Sinvar üzerinde Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldı. Öte yandan Katz'ın paylaştığı fotoğrafın photoshop olduğu dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Son dönemde küstah paylaşımlarla Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, rahat durmuyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Katzİsrail Dışişleri Bakanı Katz

Siyonista Bakan Katz, geçtiğimiz gün İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine geçen Yahya Sinvar'ı hedef almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın geçtiğimiz gün Sinvar'ı hedef aldığı paylaşımİsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın geçtiğimiz gün Sinvar'ı hedef aldığı paylaşım

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Katz, sosyal medya hesabından Sinvar'ı adeta ölümle tehdit etti. Katz, alçak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Hamas'ın İsmail Haniye yerine yeni lideri olarak baş terörist Yahya Sinvar'ın atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu iğrenç örgütü yeryüzünden silmek için bir başka güçlü gerekçedir.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşımİsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşım

BAŞKAN ERDOĞAN'I ALÇAKÇA HEDEF ALDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Siyonist Katz bu sefer de Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar üzerinde Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Katz, paylaşımında, "Erdoğan'ın yeni dostu, Hamas'ın lideri, toplu katil Yahya Sinwar. Türk milleti sizden utanıyor!" şeklinde küstah ifadeler kullandı.

Photoshop fotoğraf kullandı! İşte fotoğrafın orijinal hali... Photoshop fotoğraf kullandı! İşte fotoğrafın orijinal hali...

PHOTOSHOP FOTOĞRAF KULLANDI
Öte yandan Ktaz'ın paylaştığı fotoğrafın shop olduğu görüldü. Katz'ın yaptığı paylaşımındaki fotoğrafın orijinali ise Başkan Erdoğan'ın şehit Haniye ile çekildiği fotoğraf olduğu belirlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN'I DA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ
Öte yanda hatırlanacağı üzere terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı da tehdit etmişti. Irak'ın ABD tarafından devrilen ve idam edilen lideri Saddam Hüseyin ile Başkan Erdoğan'ı bir tutan Katz, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın." şeklinde alçak ifadeler kullandı.

Haniye’nin yerine geçen yeni Hamas lideri Yahya SinvarHaniye’nin yerine geçen yeni Hamas lideri Yahya Sinvar

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi'nin Mısır yönetimi altında olduğu dönemde Han Yunus mülteci kampında doğdu ve ilk yıllarını burada geçirdi.

Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Al-Majdal Asqalan'dan (Aşkelon) sonra Gazze Şeridi'ne sığındı. Liseyi Han Yunus Erkek Ortaokulu'nda bitirdikten sonra Gazze İslam Üniversitesi'ne devam etti ve burada Arapça Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı.

Haniye ve Yahya Sinvar (ARŞİV)Haniye ve Yahya Sinvar (ARŞİV)

Sinwar ilk olarak 1982 yılında tutuklandı ve birkaç ay Far'a hapishanesinde yattı.

1988 yılında Sinwar iki İsrail askerinin kaçırılıp öldürülmesini ve İsrail ile işbirliği yaptığından şüphelendiği dört Filistinlinin öldürülmesi gerekçeesi ile suçlandı. Aynı yılın Şubat ayında tutuklandı.

Sinwar cezasının 22 yılını çekmiş ve Hamas tarafından beş yıldır rehin tutulan IDF askeri Gilad Shalit için 2011 yılında yapılan esir değişimi kapsamında 1.026 kişi arasında serbest bırakılan en kıdemli Filistinli mahkûm olmuştur.

Yahya SinvarYahya Sinvar

Mart 2021'de yapılan bir seçimde Hamas'ın Gazze şubesinin başkanı olarak ikinci bir dört yıllık döneme seçildi.

Gazze'deki en üst düzey Hamas yetkilisi olmasının yanı sıra Haniye'den sonra Hamas'ın en güçlü ikinci üyesi olarak görülüyordu.

Hamas’ın yeni lideri kimdir?Hamas’ın yeni lideri kimdir? HAMAS'IN YENİ LİDERİ KİMDİR?

Siyonist Katz Yahya Sinvar’ı hedef aldıSiyonist Katz Yahya Sinvar’ı hedef aldı

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