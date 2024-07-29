Donald Trump suikast girişimi hakkında FBI’a ifade verecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump

Crooks'un internette toplu silahlı saldırılara, enerji santrallerine, el yapımı patlayıcı cihazlara yönelik ilgi duyduğunu gösteren aramalar yaptığını tespit ettiklerini kaydeden Rojek, şu ana kadar ortaya çıkan Crooks portresinin, birincil sosyal çevresinin ailesi ve yalnız bir birey olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rojek, FBI'ın yaptığı yüzlerce görüşmeye rağmen halen silahlı saldırının nedenine dair net bir sonuç ortaya çıkaramadığını kaydetti.