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Donald Trump suikast girişimi hakkında FBI'a ifade verecek

ahaber.com.tr AA
Giriş: 29.07.2024 19:18
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Donald Trump suikast girişimi hakkında FBI’a ifade verecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz’da uğradığı suikast girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında FBI’a ifade vermeyi kabul etti.

FBI'ın Pittsburgh saha ofisinden sorumlu özel ajan Kevin Rojek, alınacak ifadenin soruşturma kapsamında suçun mağdurlarıyla yapılan standart görüşme olduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald TrumpEski ABD Başkanı Donald Trump

Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan Rojek, Trump'ın vereceği ifadeyle ilgili, "Gözlemlediği şeylere ilişkin onun bakış açısını öğrenmek istiyoruz." bilgisini paylaştı.

Rojek, Trump'ın ifadesinin nerede ve ne zaman alınacağı bilgisini paylaşmazken 20 yaşındaki zanlı Thomas Matthew Crooks hakkında devam eden soruşturmayla ilgili yeni detaylar verdi.

Eski ABD Başkanı Donald TrumpEski ABD Başkanı Donald Trump

Crooks'un internette toplu silahlı saldırılara, enerji santrallerine, el yapımı patlayıcı cihazlara yönelik ilgi duyduğunu gösteren aramalar yaptığını tespit ettiklerini kaydeden Rojek, şu ana kadar ortaya çıkan Crooks portresinin, birincil sosyal çevresinin ailesi ve yalnız bir birey olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rojek, FBI'ın yaptığı yüzlerce görüşmeye rağmen halen silahlı saldırının nedenine dair net bir sonuç ortaya çıkaramadığını kaydetti.

Eski ABD Başkanı Donald TrumpEski ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

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