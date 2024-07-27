FBI açıkladı: Trump'ın kulağına isabet eden cismin mermi olduğu doğrulandı
Son dakika haberine göre ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump’a düzenlenen suikast girişimi ile ilgli açıklama yaptı. FBI Trumo'ın kulağına mermi isabet ettiğini doğruladı.
FBI'ın açıklaması, Trump'ın yaralanmasına ilişkin kolluk kuvvetlerinin şu ana kadar yaptığı en kesin açıklama olarak değerlendirildi.
FBI Direktörü Christopher Wray, 24 Temmuz'daki ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda "Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı soruları var." şeklinde konuşmuştu.
Trump da Truth Social hesabından Wray'e tepki göstermiş ve "FBI Direktörü Christopher Wray, Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi. (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)." mesajını paylaşmıştı.
Trump'ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson da, suikast girişimi sırasında Trump'ın sağ kulağından mermi mi yoksa başka bir parçayla mı yaralandığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok." demişti.
TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ
Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.
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