FBI açıkladı: Trump’ın kulağına isabet eden cismin mermi olduğu doğrulandı

FBI, bir süredir devam eden Trump'a isabet eden cismin mermi mi yoksa başka bir şey mi olduğuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eski Başkan Trump'ın kulağına isabet eden şey, ölen kişinin silahından atılan, bütün veya daha küçük parçalara ayrılmış bir mermiydi." ifadesi paylaşıldı.