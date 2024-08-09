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İran'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 09.08.2024 13:09
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İran’da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi öldü

İran'ın Elburz eyaletinde sivil bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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