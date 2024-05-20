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Irak, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü nedeniyle 1 günlük yas ilan etti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Irak, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü nedeniyle 1 günlük yas ilan etti

Irak hükümeti, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 1 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

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