Orta Doğu'da tansiyon yükseldi! ABD Başkanı Biden 'kriz' masasını topladı | Toplantıda öne çıkan 2 başlık
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak binlerce sivili katleden katil İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'yi gerçekleştirdikleri alçak suikast sonrası şehit etti. Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, soykırımcı devlete açık destek açıklaması yaparak 'İsrail'i savunmaya hazırız' diyen ABD'de Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.
DURUM ODASI'NDA ULUSAL GÜVENLİK EKİBİ BİR ARAYA GELDİ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.
Orta Doğu'da son günlerde artan gerilimin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, ağırlıklı olarak İsrail ile İran arasındaki tansiyon ve buna bağlı komplikasyonlar değerlendirildi.
Ulusal güvenlik ekibi, ABD'nin Irak'taki Al Asad hava üssüne yönelik dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Biden ile Harris'i bilgilendirirken, görüşmede "İran kaynaklı İsrail'e yönelik tehditler" kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.
Görüşmede, İsrail'in ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin ele alındığı da kaydedildi.
Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik toplantısında ayrıca bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ve Gazze'de olası ateşkes süreci de değerlendirildi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından "İsrail'e saldırı olursa onları savunmaya hazırız" sözlerini kullanmıştı.
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