Orta Doğu’da tansiyon yükseldi! ABD Başkanı Biden ’kriz’ masasını topladı | Toplantıda öne çıkan 2 başlık

DURUM ODASI'NDA ULUSAL GÜVENLİK EKİBİ BİR ARAYA GELDİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

Orta Doğu'da son günlerde artan gerilimin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, ağırlıklı olarak İsrail ile İran arasındaki tansiyon ve buna bağlı komplikasyonlar değerlendirildi.