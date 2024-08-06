Soykırımcı İsrail'den Filistinlilere hapishanelerde akıl almaz işkence! Her şey 'Cehenneme Hoş Geldiniz' raporunda: Yüzümden kan fışkırdı
Katil İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken dünya yaşanan vahşet karşısında üç maymunu oynamaya devam ediyor. 40 binin üzerinde Filistinli katledilirken, Siyonist İsrail hapishanelere aldığı kişilere yoğun işkencelerini sürdürüyor. 55 Filistinli mahkumun ifadelerinin yer aldığı ve "Cehenneme Hoş Geldiniz" adlı raporda yaşanan kabusun detayları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Eli kanlı Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılar, soykırım boyutuna ulaştı. Katliamlarda binlerce masum sivil hayatını kaybederken dünya, bu vahşete kayıtsız kaldı. BBC ise İsrail'in önde gelen insan hakları kuruluşlarından B'tselem'ın İsrail'deki hapishane koşullarıyla ilgili raporu gündeme taşıdı.
"CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ" RAPORU
Kuruluşun "Cehenneme hoş geldiniz" adlı raporunda geçtiğimiz günlerde salıverilen 55 Filistinli mahkumun ifadeleri yer aldı. Filistinli mahkumlar, hapishanelerde görülmeyen insanlık dışı uygulamaları ve işkenceleri anlattı.
"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ VAR"
Mahkumlar, son 10 ayda sistematik işkencelerin daha da arttığını vurguladı. B'stelem'in raporu dışında, BM'nin geçen hafta açıkladığı bir rapor da dahil, bir dizi çalışmada Filistinli mahkumlara yönelik şoke edici eziyet iddiaları yer aldı.
B'tselem'in Genel Direktörü Yuli Novak "Hepsi bize, tekrar tekrar aynı şeyi anlattılar. Süregiden eziyet, günlük şiddet, fiziksel ve psikolojik şiddet, aşağılama, uykusuz bırakma, aç bırakma" açıklamasını yaptı. Novak, İsrail hapishanelerinin Filistinliler için birer işkence kampına dönüştüğünü vurguladı.
"BİZİ 50 DAKİKA BOYUNCA DÖVDÜLER"
Mahkumlardan Firas Hassan, hapishanedeki koşulların 7 Ekim'den sonra hızla kötüleştiğini anlattı. "20 gardiyan tarafından ciddi şekilde dövüldük. Maskeli adamlar bizi coplarla, sopalarla, köpeklerle ve ateşli silahlarla dövdü. Ellerimiz arkadan bağlıydı, gözlerimiz bağlanmıştı, ciddi dayak yedik. Yüzümden kan fışkırıyordu. Bizi 50 dakika boyunca dövdüler. Göz bağımın altından onları gördüm. Bir yandan dövüyor, bir yandan bizi filme alıyorlardı" diyen Hassan, o zamana dek 20 kilo verdiğini vurguladı.
"İÇERİDE KANUN DÜZEN YOKTU… AKILLARINI YİTİRMİŞLERDİ"
Hayfalı İsrailli Arap avukat Sari Huriye gibi İsrail vatandaşları da aynı şeyleri yaşadıklarını anlattı. Huriye, İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi'nde Kasım ayında 10 gün kaldı. Polis, Facebook'taki iki paylaşımında Hamas'ın yaptıklarının övdüğünü ileri sürse de suçlamalar boşa çıktı.
Huriye "Akıllarını yitirmişlerdi. İçeride kanun yoktu. Düzen yoktu. Hiçbir sebep olmadan mahkumları dövüyorlardı. Mahkumlar 'Biz bir şey yapmadık. Bize vurmanıza gerek yok' diyorlardı. Bana 7 Ekim'den önce de en iyi muameleyi görmediklerini söylediler. Ancak sonrasında her şey farklıydı" diyerek yaşadıklarını anlattı.
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