Soykırımcı İsrail’den Filistinlilere hapishanelerde akıl almaz işkence! Her şey ’Cehenneme Hoş Geldiniz’ raporunda: Yüzümden kan fışkırdı

B'tselem'in Genel Direktörü Yuli Novak "Hepsi bize, tekrar tekrar aynı şeyi anlattılar. Süregiden eziyet, günlük şiddet, fiziksel ve psikolojik şiddet, aşağılama, uykusuz bırakma, aç bırakma" açıklamasını yaptı. Novak, İsrail hapishanelerinin Filistinliler için birer işkence kampına dönüştüğünü vurguladı.

"BİZİ 50 DAKİKA BOYUNCA DÖVDÜLER"

Mahkumlardan Firas Hassan, hapishanedeki koşulların 7 Ekim'den sonra hızla kötüleştiğini anlattı. "20 gardiyan tarafından ciddi şekilde dövüldük. Maskeli adamlar bizi coplarla, sopalarla, köpeklerle ve ateşli silahlarla dövdü. Ellerimiz arkadan bağlıydı, gözlerimiz bağlanmıştı, ciddi dayak yedik. Yüzümden kan fışkırıyordu. Bizi 50 dakika boyunca dövdüler. Göz bağımın altından onları gördüm. Bir yandan dövüyor, bir yandan bizi filme alıyorlardı" diyen Hassan, o zamana dek 20 kilo verdiğini vurguladı.