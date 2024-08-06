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Hamas'tan yeni liderinin seçildiğine ilişkin çıkan haberlere yalanlama! "Doğru değil"

AA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 17:47 Güncelleme: 06.08.2024 17:48
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Hamas’tan yeni liderinin seçildiğine ilişkin çıkan haberlere yalanlama! Doğru değil

Hamas, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine yeni başkanın seçildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve sosyal medya platformlarında hareketin başkanlığına belirli isimlerin atanması yönünde dolaşan haberler doğru değil" ifadelerine yer verildi. Öte yanadan hatırlanacağı üzere Hamas, 3 Ağustos’ta, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başladığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde hatırlanacağı üzere Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen İsrail saldırısında şehit düştü.

İran’ın başkenti Tahran’da şehit edilen Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İran’ın başkenti Tahran’da şehit edilen Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye

Gözler Tahran'da suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'nin yerine seçilecek olan yeni başkana çevrilirken asılsız haberler ortaya çıktı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı basın ve sosyal medya platformlarında hareketin başkanlığına belirli isimlerin atanması yönünde dolaşan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

Rişk, hareketin siyasi bürosunun yeni başkanının atanmasına ilişkin devam eden istişarelerin sonuçlarının, tamamlanır tamamlanmaz açıklanacağını vurguladı.


NE OLMUŞTU?
Son günlerde, Haniye'nin yerine Hamas'ın siyasi bürosunun başına yeni liderin getirildiğine ilişkin basın ve sosyal medya platformlarında haberler çıkmaya başlamıştı.

Hamas lideri Haniye'nin cenaze töreni Hamas lideri Haniye'nin cenaze töreni

Hamas, 3 Ağustos'ta, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başladığını duyurmuştu.

Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

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