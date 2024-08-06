Hamas'tan yeni liderinin seçildiğine ilişkin çıkan haberlere yalanlama! "Doğru değil"

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı basın ve sosyal medya platformlarında hareketin başkanlığına belirli isimlerin atanması yönünde dolaşan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.