Kamala Harris’in başkan yardımcısı adayı Tim Walz oldu

Tim Walz



Uzun yıllar ABD Ulusal Muhafız Ordusu'nda görev yapan ve emekli bir öğretmen olan Walz, 2006 yılında ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi, 2019 yılında ise Minnesota Valisi oldu.

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