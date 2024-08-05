Orta Doğu’da savaş alarmı! İran İsrail’e ne zaman saldıracak? ABD saat vererek duyurdu...

İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE BAĞLILIKLARINI" YİNELEDİ

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasına yönelik "acil ihtiyacı ele almak üzere" telefonda görüştü.

Bakanlar, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasını temin edecek ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı.

Gazze'de tesis edilecek ateşkesin, İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattı dahil bölgede barış ve istikrarın önünü nasıl açacağını görüşen bakanlar, "İsrail'in güvenliğine bağlılıklarını" yineledi ve çatışmanın tırmanmaması için tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundu.