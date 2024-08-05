Orta Doğu'da savaş alarmı! İran İsrail'e ne zaman saldıracak? ABD saat vererek duyurdu...
Katil İsrail'in Hamas lideri Haniye'yi suikast sonucu öldürmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim tavan yaparken, İran işgalci İsrail'e karşı harekete geçmeye hazırlanıyor. Dünya medyasının da gündemine oturan saldırı hazırlıklarına yönelik ABD'den de flaş bir çıkış geldi. Konuya ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran'ın bir misilleme yapacağının beklendiğini vurgularken saldırının 24 ila 48 saat içinde başlayabileceğini söyledi. İşte detaylar...
ABD merkezli internet sitesi Axios'a konuşan, telefon görüşmesiyle ilgili bilgi sahibi 3 kişiye göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın misilleme yapacağına inandığını belirtti.
BLINKEN SAAT VERDİ
G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarına İran'ın nasıl bir misilleme yapacağının belirsiz olduğunu bildiren Blinken, saldırıların tam zamanlamasını bilmediklerini ancak "önlerindeki 24 ila 48 saat içinde başlayabileceğini" ifade etti.
Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın saldırılarını mümkün olduğunca sınırlamak ve ardından İsrail'in tepkisini dizginleyerek gerilimi tırmandıran döngüyü kırmak amacıyla çaba sarf ettiğini kaydetti.
"SAVUNMA AMACIYLA GELDİK"
G7 dışişleri bakanlarını İran, Hizbullah ve İsrail'e itidalli olmaları için diplomatik baskı kurmaya çağıran Blinken, bölgedeki ABD güçlerinin sayısındaki artışın savunma amaçlı olduğunu ifade etti.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞ GİBİ"
Görüşmeye katılan bir kaynak, Blinken'ın Gazze'deki esirler ve ateşkes anlaşması konusunda İsrail'le yapılan son görüşmeler hakkında bakanlara bilgi verirken "hayal kırıklığına uğramış gibi" göründüğünü belirtti.
"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE BAĞLILIKLARINI" YİNELEDİ
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasına yönelik "acil ihtiyacı ele almak üzere" telefonda görüştü.
Bakanlar, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasını temin edecek ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı.
Gazze'de tesis edilecek ateşkesin, İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattı dahil bölgede barış ve istikrarın önünü nasıl açacağını görüşen bakanlar, "İsrail'in güvenliğine bağlılıklarını" yineledi ve çatışmanın tırmanmaması için tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundu.
BIDEN EKİBİNİ TOPLUYOR
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ele almak üzere ulusal güvenlik ekibini toplayacağı bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, basına kapalı görüşmenin, özel durumlarda toplanılan "Durum Odası"nda yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, Biden'ın, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastların ardından Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ve İran'ın, İsrail'e olası misilleme saldırısını ele almak üzere bugün ulusal güvenlik ekibini toplayacağı kaydedildi.
ABD BÖLGEDEKİ GERİLİMİ AZALTMAYI AMAÇLIYOR
CBS televizyonunda yayımlanan "Face the Nation" programında konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, ABD'nin, Orta Doğu'ya ilave savaş uçakları ve gemiler göndermek gibi hamlelerle bölgedeki gerilimi azaltmayı amaçladığını söyledi.
Finer, "Gazze'deki çatışmanın başka yerlere sıçramasını ve yayılmasını önlemeye çalışıyoruz. Bu bizim stratejik hedefimiz." ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceklerini bildirmişti.
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