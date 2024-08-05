05 Ağustos 2024, Pazartesi
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İran İsrail’i bugün mü vuracak? İşte Tahran sokaklarında son durum
Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından gözler İran'ın vereceği yanıta çevrildi. ABD ve İsrailli yetkililer bu misillemenin bugün olacağını iddia etti. Peki Tahran'da durum nasıl? A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.