ABD ve İsrail alarm verdi! ABD’li komutan apar topar bölgeye geldi: İran yarın saldıracak

"TEL AVİV'E SARSILMAZ DESTEK VERECEĞİZ"

Öte yandan Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Austin ile İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant, konuyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizen Austin, "İran ve onun uzantıları kaynaklı tehditler" karşısında Tel Aviv'e sarsılmaz şekilde destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Austin, İsrail'in güvenliği söz konusu olduğunda bölgedeki Amerikan askeri varlığında gerekli düzenlemeleri ve ayarlamaları yapacaklarını taahhüt etti.

Diğer yandan ABD'li Bakan, Gallant'a, "Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmasının kaçınılmaz olmadığını" ve "bölgede tansiyonun düşmesinin herkesin yararına olacağını", bunun için de Gazze'de ateşkesin önemli olduğunu belirtti.

7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin İsrail'e güvenlikle ilgili tüm başlıklarda gereken desteği verdiğini ifade eden Austin, bu desteği "İran kaynaklı tehditler" karşısında vermeye devam edeceklerini vurguladı.

ABD'li yetkililer, İran'ın olası bir misillemesinin, 13 Nisan'da İsrail'e düzenlenen saldırı gibi olmasını bekliyor ancak kapsamının daha geniş olabileceği ve saldırının Hizbullah'ı da içerebileceğini düşünüyor.