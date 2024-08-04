ABD ve İsrail alarm verdi! ABD'li komutan apar topar bölgeye geldi: İran yarın saldıracak
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, İran'ın İsrail'e yönelik tehdit mesajları sonrası bu sabah saatlerinde Orta Doğu'ya geldi. ABD'li ve İsrailli yetkililer İran'ın saldırılarına yarın (Pazartesi) başlamasını beklediklerini ifade ederken bu saldırılara yönelik tedbirlerin alınması yönelik çalışmaların başladığını belirtti. İşte detaylar...
Washington ve Kudüs'teki yetkililer, İran ve vekillerinin, Hizbullah askeri şefi Fuad Şukr ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine misilleme olarak İsrail'e her an saldırabileceğini düşünüyor.
ERKEN SAATLERDE ORTA DOĞU'YA GELDİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri sonrasında Pazar sabahı erken saatlerde Orta Doğu'ya geldi. Axios'a konuşan üç ABD'li ve İsrailli yetkili, saldırının yarın (Pazartesi) gerçekleştirilebileceğini açıkladı ve İsrail ve ABD'nin savunma hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.
ABD SAVAŞ GEMİLERİNİ YOLLADI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceklerini bildirdi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini açıkladı.
USS ABRAHAM LİNCOLN UÇAK GEMİSİNİ DE GÖNDERİYORLAR
Buna göre Pentagon, "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğini artırmak amacıyla bölgedeki Amerikan askeri varlığını güncel duruma göre yeniden düzenleyecek.
Bu kapsamda Bakan Austin, İsrail'in bölgesel güvenliğinin sağlanmasında görev alan Amerikan askeri unsurlarının sayısının artırılması ve bölgeye ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderilmesi talimatı verdi.
ABD, halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderecek.
Ayrıca balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri bölgeye yollayacak Pentagon, aynı zamanda karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini artıracak.
Bakan Austin, Orta Doğu'da görev yapacak ilave savaş uçakları filosunu da İsrail'in savunması için bölgeye gönderecek.
"TEL AVİV'E SARSILMAZ DESTEK VERECEĞİZ"
Öte yandan Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Austin ile İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant, konuyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizen Austin, "İran ve onun uzantıları kaynaklı tehditler" karşısında Tel Aviv'e sarsılmaz şekilde destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.
Austin, İsrail'in güvenliği söz konusu olduğunda bölgedeki Amerikan askeri varlığında gerekli düzenlemeleri ve ayarlamaları yapacaklarını taahhüt etti.
Diğer yandan ABD'li Bakan, Gallant'a, "Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmasının kaçınılmaz olmadığını" ve "bölgede tansiyonun düşmesinin herkesin yararına olacağını", bunun için de Gazze'de ateşkesin önemli olduğunu belirtti.
7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin İsrail'e güvenlikle ilgili tüm başlıklarda gereken desteği verdiğini ifade eden Austin, bu desteği "İran kaynaklı tehditler" karşısında vermeye devam edeceklerini vurguladı.
ABD'li yetkililer, İran'ın olası bir misillemesinin, 13 Nisan'da İsrail'e düzenlenen saldırı gibi olmasını bekliyor ancak kapsamının daha geniş olabileceği ve saldırının Hizbullah'ı da içerebileceğini düşünüyor.
"İRAN HİZBULLAH İLE BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİR"
A Haber muhabiri Ekber Karabağ da bölgede yaşananları canlı yayında anlattı.
İran'ın saldırısının ne zaman olacağına ilişkin çeşitli yorumlar yapılıyor. Hem İran'ın içinde hem ABD medyasında İsrail'de çeşitli yorumlar yapılıyor. Bazı ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırılan bilgiye göre İran'ın en fazla pazartesi gününe kadar bu operasyonu hayata geçireceği düşünülüyor. İsrail basını bunu haber yapıyor. İran'ın bu kez Hizbullah ile birlikte hareket edeceğine yönelik bir kanı var.
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