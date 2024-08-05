05 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail ordusundan Lübnan’ın güneyine saldırı! 2 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.08.2024 09:44
ABONE OL
Katil İsrail ordusundan Lübnan’ın güneyine saldırı! 2 kişi öldü

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör