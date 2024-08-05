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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü!

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 11:33 Güncelleme: 05.08.2024 11:38
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü!

Son dakika haberine göre Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty’nin daveti üzerine bu ülkeye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

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