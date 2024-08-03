Her ismin ayrı hikayesi ayrı bir önemi var! MİT'in tarihe geçen takas operasyonunda çarpıcı detaylar! İdamdan kurtuldu...
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından koordine edilen operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas olarak tarihe geçti. Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Takası yapılan her ismin ayrı bir hikayesi, ülkesi için ayrı bir önemi var. İşte detaylar...
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tarihe geçen takas operasyonu, sadece karşılıklı değişimi yapılan kişi sayısının fazlalığı değil, içinde yer alan isimlerin önemi açısından da büyük yankı uyandırdı. Takası yapılan her ismin ayrı bir hikayesi, ülkesi için ayrı bir önemi var.
CASUSLUK SUÇUNDAN TUTUKLANDI
İkisi Gazeteci, Biri Asker Üç Kişi ABD'ye Döndü Bunlardan biri dünya kamuoyunda adı sıkça duyulan Wall Street Journal muhabiri Evan GERSHKOVİCH. Gazete için Rusya'da muhabirlik yaparken Mart 2023'te casusluk suçundan tutuklandı. Rus savcılığı Evan GERSHKOVİCH'i, "Sverdlovsk bölgesinde askeri teçhizat üretimi ve onarımı yapan bir savunma şirketinin faaliyetleri hakkında gizli bilgi toplamak" gerekçesi ile suçladı.
GERSHKOVİCH, Rusya tarihinde casusluk suçlaması ile tutuklanan ilk yabancı medya çalışanı oldu. Takas görüşmelerinin yapıldığı dönemde Rusya tarafından 19 yıl hapse mahkum edildi.
ESKİ DENİZ PİYADESİ DE CASUS DİYE TUTUKLANDI
Rusya'da tutuklu olan ve takas operasyonunda ABD'ye teslim edilen bir diğer isim eski bir deniz piyadesi olan Paul WHELAN. ABD Deniz Piyade Kolordusu'nda 8 yıl görev yapmış olan Paul WHELAN, 2018 yılında "casusluk" suçlaması ile Moskova'da tutuklandı.
10 YILDIR HAPİSTE OLAN BOUT İE TAKAS GÜNDEME GELDİ
2022 yılında WHELAN'ın yasadışı silah ticareti ve terör finansmanlığı suçundan 10 yıldır ABD'de hapis yatan Viktor BOUT ile takas edilmesi gündeme geldi ancak Paul WHELAN'ın adı takas listesinde yer almadı. Bu olay BIDEN hükümetinin kamuoyunda büyük tepki toplamasına neden oldu.
DEZENFORMASYONDAN HÜKÜM GİYDİ
ABD ve Rusya vatandaşlığı olan Alsu KURMASHEVA da ABD'ye iadesi yapılan bir diğer gazeteci oldu.. Alsu KURMASHEVA, Mayıs 2023'te ailevi sebeplerden dolayı gittiği Rusya'dan Çekya'ya dönmeye çalışırken havaalanında gözaltına alındı. "Yabancı çalışan olup devlete bildirmeme" ve "dezenformasyon" suçlarından hüküm giydi.
İDAM CEZASINDAN KURTULDU
Kızıl Haç bünyesinde çalışan Rico KRİEGER, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Belarus'ta gözaltına alındı. Rico KRİEGER, Belarus'a turist olarak gittiğini iddia etti ancak Rusya'ya göre bu ajanlık için bir kılıftı. Rico KRİEGER, Rusya'ya göre Ukrayna güvenlik servislerinde yer aldı.
Altı ayrı suçlama ile mahkum edilen Rico KRİEGER, 24 Haziran 2024'te "terör ve paralı askerlik" suçlamaları ile Belarus'ta idam cezasına çarptırıldı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr LUKAŞENKO, Rico KRİEGER afetti. KRİEGER, affedildikten 2 gün sonra Türkiye'de gerçekleştirilen takas operasyonu ile Almanya'ya döndü.
NAVALNY'NİN YAKIN MÜTTEFİKİ İADE EDİLDİ
Tarihi takas sırasında Almanya'ya dönen bir diğer önemli isim de İlya YASHİN'di. Rus vatandaşı olan YASHİN, Krasnoselsky Belediye Başkanlığı yaptı. Rus muhalif lider Aleksey NAVALNY'nin yakın müttefiki olan ve muhalif çizgide siyaset yapan YASHİN, Rus ordusu hakkında "yanlış bilgi" yaydığı gerekçesi ile Aralık 2022'de mahkum edildi.
PUTİN'E MUHALİF KARA-MURZA ALMANYA'YA DÖNDÜ
Rusya Devlet Başkanı PUTİN'in en büyük muhaliflerinden olan Vladimir KARA-MURZA da Türkiye'deki takas operasyonunda Almanya'ya dönen önemli isimlerden biri oldu.
25 yıl hapse mahkum edilen Vladimir KARAMURZA, Nisan 2022'de Rus ordusu hakkında "yanlış bilgi" yayma, "istenmeyen bir örgütle" işbirliği yapma ve devlete ihanet suçlamalarıyla tutuklandı.
İki kez zehirlenen ve ölümden dönen Vladimir KARA-MURZA'ya verilen ceza uluslararası kamuoyunda sıkça kınandı.
Vladimir KARA-MURZA, hapishanede olduğu dönemde Washington Post için yazılar da kaleme aldı.
RUS İSTİHBARAT ÇALIŞANI RUSYA'YA DÖNDÜ
Rusya için önemli bir isim olan Vadim KRASİKOV, takas operasyonunda Almanya'dan getirilen tek isim oldu.
Vadim KRASİKOV, Rusya Devlet Başkanı PUTİN'in terörist olarak adlandırdığı Çeçen muhalif savaşçı Zelimkhan KHANGOSHVİLİ öldürmek için FSB tarafından özel eğitim alarak, Berlin'e gönderildi.
Vadim KRASİKOV, 2019'da KHANGOSHVİLİ'yi Almanya'da öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yakalandığı ilk dönemde Rusya ile bağlantısı reddedilen Vadim KRASİKOV için PUTİN daha sonra "vatansever" ifadelerini kullandı. Vadim KRASİKOV'un, ölmeden önce muhalif siyasetçi Aleksey NAVALNY ile takası da gündeme gelmişti.
RUSYA'YA DÖNEN İKİ ÇOCUKLU BİR AİLE DE VARDI
Dizilere konu olan bir hikaye gerçek oldu. Tarihi takasta iki çocuklu Rusya Dış İstihbarat Servisi'ne çalışan karı-koca da yer aldı. SVR çalışanı Artem DULTSEV ve Anna DULTSEVA Slovenya'da sahte Arjantin pasaportu ile yakalandı. Maria Rosa Mayer Munoz takma ismini kullanan Anna DULTSEVA, Slovenya'da bir sanat galerisi sahibi gibi davranıyordu. İki çocukları ile birlikte Slovenya'dan getirilen aile takas operasyonu ile Rus yetkililere teslim edildi.
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