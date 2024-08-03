Her ismin ayrı hikayesi ayrı bir önemi var! MİT’in tarihe geçen takas operasyonunda çarpıcı detaylar! İdamdan kurtuldu...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tarihe geçen takas operasyonu, sadece karşılıklı değişimi yapılan kişi sayısının fazlalığı değil, içinde yer alan isimlerin önemi açısından da büyük yankı uyandırdı. Takası yapılan her ismin ayrı bir hikayesi, ülkesi için ayrı bir önemi var.

CASUSLUK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

İkisi Gazeteci, Biri Asker Üç Kişi ABD'ye Döndü Bunlardan biri dünya kamuoyunda adı sıkça duyulan Wall Street Journal muhabiri Evan GERSHKOVİCH. Gazete için Rusya'da muhabirlik yaparken Mart 2023'te casusluk suçundan tutuklandı. Rus savcılığı Evan GERSHKOVİCH'i, "Sverdlovsk bölgesinde askeri teçhizat üretimi ve onarımı yapan bir savunma şirketinin faaliyetleri hakkında gizli bilgi toplamak" gerekçesi ile suçladı.