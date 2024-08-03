03 Ağustos 2024, Cumartesi
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Her ismin ayrı hikayesi ayrı bir önemi var! MİT'in tarihe geçen takas operasyonunda çarpıcı detaylar...
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından koordine edilen operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas olarak tarihe geçti. Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Takası yapılan her ismin ayrı bir hikayesi, ülkesi için ayrı bir önemi var. Detayları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar...