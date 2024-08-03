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İsveç, Beyrut Büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 06:15
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İsveç, Beyrut Büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı

Son dakika haberine göre İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, güvenlik riski gerekçesiyle ülkesinin Beyrut Büyükelçiliğinin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

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