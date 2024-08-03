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İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.08.2024 10:20
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İsrail güçlerinin, Batı Şeria’da otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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