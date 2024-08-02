MİT'in tarihe geçen operasyon! Adım adım takas! Neden Türkiye tercih edildi? Biden ve Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür...
Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde en geniş kapsamlı takas operasyonlarından birine imza atarken, bu operasyon İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en kapsamlı takas olarak tarihe geçti. ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin, takas için Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunarken, operasyonun tüm detayları belli oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Doç. Dr. Faik Tanrıkulu değerlendirdi. İşte detaylar...
Milli İstihbarat Teşkilatı, son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas operasyonu olarak tarihe geçti.
TÜRKİYE'YE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
MİT'in bu tarihi başarısının ardından Türkiye'ye teşekkür eden ABD Başkanı Joe Biden, "Müttefikimiz Türkiye'ye çabaları için minnettarım" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir PUTİN de MİT'in başarılı takas operasyonu için Başkan Recep Tayyip ERDOĞAN'a teşekkürlerini iletti. MİT'in Uluslararası Alanda Kabul Görmüş Arabuluculuk Rolü MİT'in arabuluculuğunda gerçekleşen bu tarihi operasyonun detayları da belli oldu.
NEDEN TÜRKİYE TERCİH EDİLDİ?
Süreç ABD, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesi ile başladı. Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşında adil ve yapıcı bir politika izlemesi, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için attığı adımlar, geçmişte yapılan takas operasyonlarında Türkiye'nin arabuluculuktaki başarıları taraflar arasında iş birliği için Türkiye'yi tercih etmelerinde etkili oldu.
MİT DEVREYE GİRDİ
Türkiye'nin arabuluculuk deneyimine güvenen tarafların teklifi ve Başkan Erdoğan'ın onayı ile Milli İstihbarat Teşkilatı, takas operasyonu için başat rolü üstlendi. MİT'in üst düzey yetkilileri, tarihe geçen bu operasyonun gerçekleşmesi öncesinde taraflar ile sık sık bir araya geldi.
Süreç içerisinde MİT Başkanı İbrahim KALIN da birçok kez muhatapları ile hem yüz yüze hem de telefon görüşmeleri yaptı. Tarafların, takasa ilişkin çekince, anlaşmazlık ve talepleri de yine MİT'in adil ve yapıcı çözümleri sayesinde aşıldı. Takas operasyonunun her adımı MİT'in kontrolünde ilerledi. Operasyon için müzakereler son ana kadar devam etti. Operasyon anında bile taraflar arasında oluşan anlaşmazlıklar, MİT'in sağladığı soğukkanlı ve başarılı istihbarat diplomasisi ile yönetildi.
TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI
Adım Adım Takas Operasyonu MİT'in, taraflar arasında her türlü anlaşmayı sağlaması sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. 1 Ağustos sabahının ilk saatlerinde MİT, takasın gerçekleştirileceği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Esenboğa Havalimanı, hayatın olağan akışını bozmayacak şekilde operasyon için hazır hale getirildi.
26 KİŞİNİN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDAYDI
MİT'in koordinesindeki takas operasyonu saat 16:05'te Slovenya'dan gelen ilk uçağın tekerinin piste değmesi ile başladı. Slovenya uçağın ardından sırasıyla Norveç, Rusya, Almanya ve ABD'den gelen uçakların alana inmesi ile takas aşamasına geçildi. Operasyon boyunca takası yapılacak 26 kişinin güvenliği ön planda tutuldu.
TARİHE GEÇEN TAKAS OPERASYONU
Operasyonun herhangi bir sebeple bozulmaması için sürecin tamamını MİT yönetti. Önce Rusya'nın teslim alacağı 10 kişi uçaklardan indirildi. Ardından Rusya tarafı teslim edeceği 16 kişinin uçaktan intikalini sağladı. MİT'in gözetiminde tarafların "karşılıklı teyit" işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından 10 kişi Moskova'ya dönecek Rus uçağına, 3 kişi Washington'a dönecek ABD uçağına, 13 kişi de Almanya uçağına aktarıldı. Üç uçağın tekerlerinin pistten ayrılması ile MİT'in tarihe geçen takas operasyonu başarılı bir şekilde sona erdi.
BIDEN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
ABD Başkanı Joe Biden MİT organizatörlüğünde gerçekleşen takas ile ilgili olarak, "Toplamda, aralarında beş Alman ve kendi ülkelerinde siyasi tutuklu olan yedi Rus vatandaşının da bulunduğu 16 kişinin Rusya'dan serbest bırakılmasını sağladık. Bu kadın ve erkeklerden bazıları yıllardır haksız yere tutuluyor. Hepsi de hayal bile edilemeyecek acılara ve belirsizliğe katlandı. Bugün, çektikleri ıstırap sona erdi. Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Türkiye de dahil olmak üzere, bu sonuca ulaşmak için zorlu ve karmaşık müzakereler boyunca bizimle birlikte duran müttefiklerimize minnettarız" dedi.
PUTIN KARŞILADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'da yapılan takas operasyonuyla Moskova'ya dönen kişileri havalimanında karşıladı. Görüntülerde Putin'in uçaktan inenlerin elini tek tek sıktığı görüldü.
TARİHİ ANA TANIKLIK EDİLDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tarihi takası ile ilgili yeni bilgiler geldi. 3 ülke Türkiye'den yardım istedi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla MİT operasyonda başat rol üstlendi. Tarafların anlaşmazlıkları istihbarat diplomasisi ile yönetildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Doç. Dr. Faik Tanrıkulu değerlendirdi.
Doç. Dr. Faik Tanrıkulu A Haber canlı yayınında şu değerlendirmeleri yaptı:
Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Türkiye ve Ankara diplomasisinin nasıl sonuç verdiğini görüyoruz. Arka kapı diplomasisi uzun zamandır devam ediyor. Gerek Rusya-Ukrayna gerek Gazze meselesinde ciddi bir süreç yönetiliyor. NATO'da bazı ülkelere Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini yürütmesini eleştiriyordu hatta bazı şirketlerden yaptırımlardan bile bahsediyordu.
Türkiye böyle bir bölgede diyalog kapısını açık bırakmazsanız işte böylesine tarihi bir takası yapamazsanız. Böylesine dünyanın takip ettiği görüntüler de ortaya çıkmaz. Diplomasinin önemi bir kez daha anlaşılıyor. ŞU anda aşırış sağın yükselmesinin nedeni de budur; Rusya ile kapatılan diplomasi kapılarının çıkarlarına olmadığını düşünüyorlar. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya lideri Putin ve Çin lideri Şi ile görüşmesine tepki gösterdiler. Böyle adımlar doğru değil.
Türkiye'nin bu konumu yapılan takas ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile bu işler yapıldı. Nitekim bu ülkeler de Türkiye'ye teşekkür etti. Liderlik yeri geldiği zaman risk almayı gerektirir. İşte bu noktada Türkiye'nin ısrarlı çabaları netice verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor
- Zeka testi: Diş fırçasını 8 saniyede bulun! 1000 kişiden sadece 5'i başardı
- Emekliye maaş fark ödemesi kuruşu kuruşuna geldi! SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik tablo oluştu; 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alana…
- Fındık Fiyatları 2024 | Fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TMO 1 ton fındık ne kadar? Giresun fındık, levant...
- BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman, kim tarafından kuruldu? Hangi ülkeye bağlı?
- O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT'siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...
- SSK, BAĞ-KUR'lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye (4A-4B) 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?
- Türkiye 7 basamak yükseldi: Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Schengen, turistik, transit...
- Evinizi mis gibi kokutacak bitki: Tek yapmanız gereken...
- Trabzonspor'dan Süper Lig'i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun