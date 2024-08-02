02 Ağustos 2024, Cuma
Ankara'da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas! MİT'e övgüler yağdırdılar
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arabulucuğunda rehine takası gerçekleştirildi. Operasyon, 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas olarak tarihe geçerken, Rusya'da Devlet Başkanı Putin, Almanya'da Başbakan Olaf Scholz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Joe Biden havalimanlarında rehineleri karşıladı. Tarihi "takas operasyonu" dünyada da geniş yankı uyandırdı. Dış basın MİT'e övgüler yağdırdı. İşte detaylar...
Giriş: 02.08.2024 10:56 Güncelleme: 02.08.2024 10:57
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