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Ankara'da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas! MİT'e övgüler yağdırdılar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arabulucuğunda rehine takası gerçekleştirildi. Operasyon, 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas olarak tarihe geçerken, Rusya'da Devlet Başkanı Putin, Almanya'da Başbakan Olaf Scholz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Joe Biden havalimanlarında rehineleri karşıladı. Tarihi "takas operasyonu" dünyada da geniş yankı uyandırdı. Dış basın MİT'e övgüler yağdırdı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 10:56 Güncelleme: 02.08.2024 10:57
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Ankara’da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas! MİT’e övgüler yağdırdılar

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği büyük takas operasyonu dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında ikisi çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı.

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Ankara’da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas! MİT’e övgüler yağdırdılar

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yönetiminde Ankara'da yapılan takas operasyonuyla ülkelerine dönenleri havalimanında karşıladı.

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Ankara’da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas! MİT’e övgüler yağdırdılar

Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yönetiminde Ankara'da yapılan takas operasyonuyla ABD'ye dönen kişileri havalimanında karşıladı.

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Ankara’da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas! MİT’e övgüler yağdırdılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD başta olmak üzere toplam 7 ülke arasında yapılan takas anlaşması sonucu MİT koordinasyonunda Rusya'ya dönen 8 esiri, Moskova'daki havaalanında çiçeklerle karşıladı.

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Ankara’da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas! MİT’e övgüler yağdırdılar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yönetiminde Ankara'da yapılan takas operasyonuyla ülkesine dönen rehineleri karşıladı.