Siyonistlerin Haniye hazımsızlığı! Şehit Hamas lideri için dua eden Mescid-i Aksa imamı Aksa’ya giriş yasağı ile serbest kaldı

İşgalci İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri’yi birçok kez gözaltına aldı.

BİRÇOK KEZ GÖZALTINA ALINDI

İşgalci İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya zorla çıkarıyor.

AKSA'YA GİRİŞ YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDI!

Sabri'nin avukatı Halid Zebarika, yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Sabri'yi serbest bıraktığını söyledi. Zebarika, Sabri'ye 8 Ağustos'a kadar Aksa'ya giriş yasağı getirildiğini, bunun 6 ay daha uzatılma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

AKSA İMAMINDAN AÇIKLAMA

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı hakkında soruşturma açıldığını belirten Sabri, soruşturmanın kendisine yönelik "sahte ve yalan iddialar" etrafında döndüğünü söyledi.