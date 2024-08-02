Siyonistlerin Haniye hazımsızlığı! Şehit Hamas lideri için dua eden Mescid-i Aksa imamı Aksa'ya giriş yasağı ile serbest kaldı
İran'ın başkenti Tahran'da alçak bir suikast ile şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye Katar'da defnedildi. Dünyanın dört bir yanından Haniye için dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu. Onlardan biri de Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri oldu. Bunu hazmedemeyen işgalciler İsmail Haniye için cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı. Alçak bakan Moshe Arbel de Sabri'nin ikamet izninin iptal edilerek şehirden çıkarılmasını planladığını açıkladı. Öte yandan işgalciler gözaltına alınan Mescid-i Aksa imamı Sabri 8 Ağustos'a kadar Aksa'ya giriş yasağı getirerek serbest bıraktı. Sabri, gözaltına alınması sonrasında "İsrail işgali altında Müslümanların ibadet özgürlüğü yok" dedi.
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hain bir suikast sonucu şehit oldu. Haniye için milyonlarca müslüman dualar etti ve birçok noktada gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şehit Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi ve naaşı Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.
HANİYE'YE DUA EDEN İMAMA GÖZALTI
Mescid-i Aksa imam hatibi de cuma hutbesinde Haniye'ye dua etti. İşgalci İsrail ise bunu hazmedemedi ve soruşturma başlattı. Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde Heniyye için dua etti. Bu duanın ardından polisin yaptığı başvuru sonrası İsrail Savcılığı, Sabri hakkında soruşturma başlattı. Mescid-i Aksa imamı Sabri gözaltına alındı.
SKANDAL SÖZLER! "ŞEHİRDEN ÇIKARILMASI PLANLANIYOR"
Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sabri hakkındaki soruşturmaya destek verdiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek, şehirden çıkarılmasının planlandığını açıkladı. Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletti.
Muhalif liderlerden eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman da yine sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İkrime Sabri'nin tutuklanması çağrısı yaptı.
BİRÇOK KEZ GÖZALTINA ALINDI
İşgalci İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya zorla çıkarıyor.
AKSA'YA GİRİŞ YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDI!
Sabri'nin avukatı Halid Zebarika, yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Sabri'yi serbest bıraktığını söyledi. Zebarika, Sabri'ye 8 Ağustos'a kadar Aksa'ya giriş yasağı getirildiğini, bunun 6 ay daha uzatılma ihtimalinin olduğunu ifade etti.
AKSA İMAMINDAN AÇIKLAMA
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı hakkında soruşturma açıldığını belirten Sabri, soruşturmanın kendisine yönelik "sahte ve yalan iddialar" etrafında döndüğünü söyledi.
Şeyh Sabri, İsrailli yetkililere "cuma hutbesinin dini bir mesele olduğunu, tahrik içermediğini, ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya sessizce girip sessizce çıktıklarını" ifade ettiğini aktardı.
Kanunların dışına çıkmadığını ve ibadet edenlerin tekbirle "dini duygularını ifade ettiğini" vurgulayan Şeyh Sabri, "(Cemaatin) namaza ve sükunete bağlı kaldıklarını kendilerine (İsrail istihbaratına) ilettim." dedi.
YASAK 6 AY UZATILABİLİR
Şeyh Sabri, "İstihbarat bana karşı herhangi bir suçlamayı kanıtlayamayınca veya bunu İsrail polisine aktarınca, mahkeme aracılığıyla adli değil de idari bir karar çıkardılar." diyerek bir hafta boyunca Mescid-i Aksa'dan uzak tutulduğuna ve bu kararın 6 aya kadar uzatılabileceğine dikkati çekti.
"MÜSLÜMANLARA İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ YOK"
İsrail makamlarının kendisini gözaltına almasına ve idari kararına karşılık Şeyh Sabri, "İşgal altında Müslümanların ibadet özgürlüğü kesinlikle yok. İnsanların fikirlerini ifade etmeleri konusunda keyfi olarak baskı yapılıyor." şeklinde konuştu.
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