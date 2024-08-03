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Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı da yapılmadı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 11:26
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Filipinler’de 6,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı da yapılmadı

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin henüz can kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 6,3 olarak kaydedildi.

Yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde meydana gelen depreme ilişkin henüz can kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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