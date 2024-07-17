BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten dikkat çeken Gazze açıklaması: "Hepimiz için ahlaki bir kara leke"





"REFAH ENKAZA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

"Refah enkaza dönüşmüş durumda." diyen Guterres, Refah Sınır Kapısı'nın da hala kapalı olmasının insani yardım operasyonlarını baltaladığını ifade etti.

Guterres, bazılarının birkaç kez olmak üzere hemen hemen Gazze halkının tümünün yerinden edildiğini kaydederek, "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'de yarım milyon kişinin akut düzeyde gıda güvencesizliğiyle mücadele ettiğini bildiren Guterres, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların da yayıldığına dikkati çekti. Guterres, İsrailli yetkililerin yakıt kısıtlamaları nedeniyle su, temizlik malzemeleri ve sağlık hizmetlerine erişimin de ciddi bir şekilde engellediğini hatırlattı.