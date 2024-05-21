21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

'Şeytanın avukatı' Ben-Gvir'den alçak sözler! Filistinlilere göç çağrısı yaptı: Gazze'de yaşamak istiyorum

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
ABONE OL
’Şeytanın avukatı’ Ben-Gvir’den alçak sözler! Filistinlilere göç çağrısı yaptı: Gazze’de yaşamak istiyorum

Siyonistlerin Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlediği katliamın yanı sıra işgalcilerin skandallarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, savaştan sonra Gazze Şeridi'nde kontrolün başkasında değil, tamamen İsrail'de olması gerektiğini belirtti. Siyonist bakan Filistinlilere 'gönüllü göç' çağrısı yaparak "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum." dedi.

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Ben-Gvir, yaklaşık 8 aydır saldırı altında olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göç ettirilmesiyle ilgili yerel basına konuştu.

SKANDAL ÇAĞRI: GÖÇ EDİN

Gazze'de yaşayan yüz binlerce Filistinliye "gönüllü göç" çağrısında bulunan Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde geniş alanlarda yerleşim birimlerinin inşasını istedi.

'GAZZE'DE YAŞAMAK İSTİYORUM'

Savaştan sonra Gazze Şeridi'nde kontrolün başkasında değil, tamamen İsrail'de olması gerektiğini savunan Ben-Gvir, "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum. En öncelikli şey Filistinlileri gönüllü göçe teşvik etmektir. Yüz binlerce Filistinlinin göç etmesi durumunda yerleşim birimlerine geri dönmenin ötesinde geniş alanlara açılma imkanı olacak." diye konuştu.

YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ İÇİN ÇAĞRILAR

Ben-Gvir'in başını çektiği İsrailli aşırı sağcı Bakanlar, sık sık Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi çağrısı yapıyor. Batı Kudüs'te ocak ayı sonunda Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması için konferans düzenlenmiş, Ben-Gvir başta olmak üzere çok sayıda İsrailli Bakan da bu toplantıya katılmıştı.

7 EKİM'DEN BU YANA GAZZE'YE SALDIRILAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

35 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör