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Paris'te feci kaza! Araç restoranın ön bahçesine daldı Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.07.2024 22:36
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Paris’te feci kaza! Araç restoranın ön bahçesine daldı Ölü ve yaralılar var

Feci kaza Fransa'nın başkenti Paris'te meydana geldi. Bir aracın cadde üzerindeki restoranın ön bahçesine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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