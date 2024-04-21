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BAE Devlet Başkanı ile BM Genel Sekreteri "Gazze'deki gelişmeleri" görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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BAE Devlet Başkanı ile BM Genel Sekreteri Gazze’deki gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'deki gelişmeleri görüştü.

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