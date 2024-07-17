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Çin’de alışveriş merkezinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.07.2024 19:28
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Çin’de alışveriş merkezinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Sıçuan eyaletinin Zıgong bölgesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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