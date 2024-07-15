Donald Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk röportaj! İşte Trump’ı kurtaran o an... | Ayakkabılarını neden istedi? Gizemi çözüldü





Saldırıda hayatını kaybeden itfaiyecinin cenazesine katılmayı düşündüğünü açıklayan eski başkan, ölümle burun buruna gelmesinin ardından Milwaukee'de yapacağı konuşmayı değiştirdiğini belirterek "Son derece sert bir konuşma hazırlamıştım ama onu çöpe attım, ülkemiz bölünmüş durumda ve ben onları birleştirmek istiyorum" dedi. Trump, Biden'ın kendisini aramasından memnun olduğunu belirti.

NYT: SUİKAST GİRİŞİMİ ABD'Yİ PARÇALAYACAK

Eski ABD başkanı Ronald Reagan 1981'de vurulmasından sonra ABD'nin yaralı liderin arkasında birleştiğini hatırlatan New York Times gazetesi bu sefer durumun çok başka olduğunu iddia etti ve "Trump'a yönelik suikast girişimi, Amerika'yı bir araya getirmektense daha fazla parçalayacak gibi görünüyor. Hava öfke, acı, şüphe ve suçlamayla doldu. Komplo teorileri havada uçuşuyor, zaten düşmanlıkla dolu olan ülke daha da parçalandı.