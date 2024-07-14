Eski ABD Başkanı Donald Trump’a suikast! Dünyanın konuştuğu olayı A Haber olay yerinden aktardı









Biz zaten planlı Pensilvanya'dan yayın yapacaktık. Buradaydık. Dün Türkiye saati ile gece 01.00'de biz olayı duyar duymaz hemen gece yarış sabah kadar yayındaydık. Olayı sıcaklığı ile anlattık ama bir kez daha anlatalım. Bu kişi 20 yaşında bir tetikçi, buraya 1 saat uzaklıkta bir yerde oturuyor. Şuan benim gördüğüm gördüğüm en çok araştırma evine bir baskın düzenlendiği bazı kişilerin gözaltına alındığı yönünde bilgiler var.