Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast! Dünyanın konuştuğu olayı A Haber olay yerinden aktardı
Eski ABD Başkanı Donald Trump Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Trump'ı öldürmeye çalışan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanırken olaydaki güvenlik zafiyeti suikast girişimine yönelik akıllarda soru işareti oluşturdu. Dünyanın konuştuğu olayı A Haber olay yerinde aktardı.
Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağ kulağından yaralanan Trump'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayda mitinge katılanlardan 1 kişi de hayatını kaybetti.
BİRÇOK KEZ ATEŞ ETTİ
ABD Gizli Servisi, saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklarken, Crooks'un miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini tespit etti.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımladı.
BIDEN'DAN TELEFON
ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump ile telefonda görüştü.
Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, Biden'ın, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde saldırıya uğrayan Trump ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.
Açıklamada, "Başkan Biden bu gece Washington'a dönüyor. İç güvenlik ve kolluk kuvvetleri yetkililerinden düzenli güncellemeler almaya devam edecek" denilirken, Biden'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmedi.
A HABER TRUMP'IN VURULDUĞU BÖLGEDE
Dünyanın konuştuğu olayı A Haber olay yerinden aktardı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında anlattı.
Şimşek'in açıklamaları şöyle:
Arkamda gördüğünüz noktada olayın olduğu yerdeyiz. Pensilvanya Butler'dayım. Burası FBI tarafından bütün bölge 1 km alan tamamen kapatılmış.
Görüyorsunuz tam şuradan itibaren bütün bölge ve caddeler. Olay tam şu kırmız tabelanın arkasındaki keskin nişancını çatıya çıktığı nokta. Bu bölgede bütün gazeteciler ve bütün dünya medyası da burada. Hemen arkamda gördüğünüz FBI'yın aracını da görüyorsunuz sürekli bizi gözetliyorlar. Daha fazla içeriğe girmemize izin vermiyorlar. Dünyanın bütün haber ajansları burada.
Biz zaten planlı Pensilvanya'dan yayın yapacaktık. Buradaydık. Dün Türkiye saati ile gece 01.00'de biz olayı duyar duymaz hemen gece yarış sabah kadar yayındaydık. Olayı sıcaklığı ile anlattık ama bir kez daha anlatalım. Bu kişi 20 yaşında bir tetikçi, buraya 1 saat uzaklıkta bir yerde oturuyor. Şuan benim gördüğüm gördüğüm en çok araştırma evine bir baskın düzenlendiği bazı kişilerin gözaltına alındığı yönünde bilgiler var.
Gizli servis soruşturmayı FBI'ya devretti. Burada yerel savcılıkta dosyayı Adalet Bakanlığına federal suç olduğu gerekçesiyle devretti. Dolaysıyla burada çok ciddi bir soruşturama yürütülüyor. Bu büyük bir istihbarat operasyonu. Trump'a yönelik yüz 100 bir eylem vardı. Doğrudan öldürmeye yönelikti. 130 küsür metreden kulağının hemen kenarından sıyırıyorsa mermi, o kişiye doğrudan atış yapılmıştır. Otomatik bir tüfekle içinde 30 mermi olan uzun menzili 550 metreden herkesi öldürebilecek bir silahla 140 metre mesafeden bir atış yapıyor.
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