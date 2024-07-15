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Terör destekçisi ABD'den Suriye'den PKK hamlesi! Hava Savunma detayı dikkat çekti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.07.2024 18:48
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Terör destekçisi ABD’den Suriye’den PKK hamlesi! Hava Savunma detayı dikkat çekti

Hain terör örgütü PKK ve türevlerinin yuvalandığı Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD tarafından dikkat çeken bir hamle geldi. Terör örgütlerinin besleyicisi ABD Haseke'deki üssüne çok sayıda takviye yolladı. Konvoyda Avenger Hava Savunma Sistemi silahlarının yüklü olduğu araçlar da dikkatlerden kaçmadı.

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke ilindeki üssüne, 40 araçtan oluşan askeri takviye sevk etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

DEV KONVOYDA 'HAVA SAVUNMA' DETAYI

Aralarında ABD askerlerini taşıyan "Bradley" tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Şeddadi ilçesindeki askeri üsse ulaştı. Konvoyda ayrıca mühimmat, prefabrik odalar ve Avenger Hava Savunma Sistemi silahları yüklü araçlar yer aldı.

İLK TAKVİYE DEĞİL

Konvoya, ABD'ye ait helikopterler eşlik etti. ABD ordusu, 25 Haziran'da Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.

TERÖR DESTEKÇİSİ ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

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