Donald Trump miting için tarih verdi! ABD halkına çağrı: Karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli!

"KORKMAYACAĞIZ"

Trump, "Korkmayacağız, aksine kötülük karşısında meydan okumamızı ve inancımızdaki karalılığımızı koruyacağız." ifadesini kullandı.

"GÜÇLÜ KALARAK KARAKTERİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Yaralananların iyileşmesi için dua ettiğini ve saldırıda öldürülen vatandaşın anısını kalbinde taşıdığını belirten Trump, "Birlik olmamız ve Amerikalılar olarak, güçlü ve kararlı kalarak, kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli." değerlendirmesine yer verdi.