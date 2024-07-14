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Donald Trump miting için tarih verdi! ABD halkına çağrı: Karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli!

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 16:07 Güncelleme: 14.07.2024 16:13
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Donald Trump miting için tarih verdi! ABD halkına çağrı: Karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli!

Eski ABD Başkanı Donald Trump uğradığı suikast girişimi sonrasında sosyal medya hesabından çağrı yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Trump "Kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli." ifadelerini kullanırken bir sonraki mitingi için tarih verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişimine ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Düşünce ve dualar için herkese teşekkür eden Trump, düşünülemez olanın gerçekleşmesini yalnızca Tanrı'nın engelleyebileceğini belirtti.

"KORKMAYACAĞIZ"

Trump, "Korkmayacağız, aksine kötülük karşısında meydan okumamızı ve inancımızdaki karalılığımızı koruyacağız." ifadesini kullandı.

"GÜÇLÜ KALARAK KARAKTERİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Yaralananların iyileşmesi için dua ettiğini ve saldırıda öldürülen vatandaşın anısını kalbinde taşıdığını belirten Trump, "Birlik olmamız ve Amerikalılar olarak, güçlü ve kararlı kalarak, kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli." değerlendirmesine yer verdi.

MİTİNG İÇİN TARİH

Trump, bu hafta Wisconsin'den ABD'lilere seslenmek için sabırsızlandığını kaydetti.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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