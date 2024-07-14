Rusya'dan Trump'a yönelik suikast girişimine yönelik açıklama: Hayatının tehlikede olduğu açıktı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan saldırıyı Rusya'nın kınadığını belirtti. Peskov açıklamasında "Trump'ın hayatının tehlikede olduğu, tüm dışarıdan gözlemleyenler için açıktı.” diye konuştu. İşte detaylar...
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişimini Rusya'nın şiddetle kınadığını bildirdi. Peskov, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.
"HİÇ KİMSE UZLAŞMA ARAMIYOR"
ABD'nin siyasi sisteminde tarihte defalarca siyasi mücadele esnasında ülke içinde şiddet örneklerinin görüldüğünü belirten Peskov, ABD başkanlarının defalarca yaralandığını, hatta öldürüldüğünü anımsattı.
Peskov, ABD'de mevcut yönetimin çalışma tarzının, başta dünya meseleleri olmak üzere tüm sorunları güç ile çözme yönünde olduğunu savunarak, "Hiç kimse uzlaşma aramaya çalışmıyor. Buna ekonomik baskı, ABD yönetiminin çok sevdiği bu yaptırımlar, siyasi baskı veya doğrudan güç kullanımı, askeri güç de dahildir." ifadelerini kullandı.
Trump'a yapılan suikast girişimine işaret eden Peskov, şiddettin artık ülkenin içine aktarıldığını vurguladı.
ATMOSFER KIŞKIRTTI
Başkan adayı Trump'ı ortadan kaldırma girişiminin mevcut yönetim tarafından organize edildiğini kesinlikle düşünmedikleri ve buna inanmadıklarının altını çizen Peskov, ancak halihazırdaki yönetimin siyasi mücadele sırasında yarattığı atmosferin ve aday Trump'ın etrafındaki atmosferin bunu kışkırttığını ifade etti.
Peskov, "Aday Trump'ı siyasi arenadan uzaklaştırmak için önce yasal araçları, mahkemeleri, savcıları kullanarak, siyasi olarak itibarsızlaştırmaya ve taviz vermeye yönelik sayısız girişimden sonra Trump'ın hayatının tehlikede olduğu, tüm dışardan gözlemleyenler için açıktı." diye konuştu.
Amerikan yönetiminin "isteyerek veya bilmeyerek çalışma yöntemlerini iç politikaya aktardığını" savunan Peskov, iç arenada da zorlayıcı karar verme tarzının ortaya çıktığını dile getirdi.
Sözcü Peskov, Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili, "Rusya her zaman siyasi mücadele sırasında şiddetin her türlü tezahürünü kınadı ve biz de şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." dedi.
TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ
Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.
Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...
- 15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?
- 15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
- KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir?
- KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?
- KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? 2024 KPSS lisans puan türleri | Hangi kurumlar alım yapıyor?
- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?
- KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?
- 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...
- 1998 2000 2003 2005 2009 girişliler! SGK başlangıç yıl, prim, gün tablonuz oluştu: İşte erken emeklilik yolu...
- 15 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü kargom gelir mi? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu?
- 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi özel ve kamu bankalar çalışıyor mu? EFT, HAVALE işlemleri...