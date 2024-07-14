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Rusya resmen duyurdu: Urojaynoye ele geçirildi

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 15:42 Güncelleme: 14.07.2024 15:42
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Rusya resmen duyurdu: Urojaynoye ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu ile yaşanan çatışmalar sonucu Donetsk bölgesinde Urojaynoye yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu.

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