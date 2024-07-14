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Trump'a yönelik suikast girişimine tepki! Ürdün Kralı saldırıyı kınadı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 14.07.2024 18:42 Güncelleme: 14.07.2024 18:43
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Trump’a yönelik suikast girişimine tepki! Ürdün Kralı saldırıyı kınadı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da bir mitingdeyken silahlı saldırıya uğradı. Trump'a düzenlenen bu saldırı beraberinde tepki ve kınamaları da getirdi. Ürdün Kralı 2. Abdullah'da bunlardan biri oldu. Abdullah, Ülkesinin bu çirkin saldırıyı ve siyasi şiddetin her türlüsünü kınadığını belirten Ürdün Kralı, Trump'a yönelik suikast girişimi karşısında şok ve öfkeyi ifade etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini şiddetle kınadı.

Kral 2. Abdullah, X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan Trump'ın, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

'ŞOK VE ÖFKE'

Ülkesinin bu çirkin saldırıyı ve siyasi şiddetin her türlüsünü kınadığını belirten Ürdün Kralı, "Trump'a yönelik suikast girişimi karşısında duyduğu şok ve öfkeyi" ifade etti.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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