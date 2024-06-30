Katil İsrail kana doymuyor! Netenyahu’dan dikkat çeken açıklama: Hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz





Gazze Şeridi'ndeki 120 esirin tamamının geri getirilmesinin "siyasi ve askeri baskının kombinasyonu ile mümkün olacağını" söyleyen Natanyahu, "Bu hedeflere ulaşılacağından şüphe duyan herkese yine söylüyorum, zaferin yerini hiçbir şey tutamaz. Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.