Katil İsrail kana doymuyor! Netenyahu'dan dikkat çeken açıklama: Hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık kabine toplantısında akla ziyan açıklamalarda bulundu. Katil Neyanhayu, Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık kabine toplantısında Gazze Şeridi'nde süren saldırılara ilişkin açıklamalar yaptı.
Gazze Şeridi'ndeki 120 esirin tamamının geri getirilmesinin "siyasi ve askeri baskının kombinasyonu ile mümkün olacağını" söyleyen Natanyahu, "Bu hedeflere ulaşılacağından şüphe duyan herkese yine söylüyorum, zaferin yerini hiçbir şey tutamaz. Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun bugün Gazze Şeridi'ndeki savaşa ilişkin durum değerlendirmesi yapmak üzere Güney Komutanlığı karargahına gitmesi bekleniyor.
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