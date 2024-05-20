Katil İsrail'in finansörü Biden'dan UCM'nin Netanyahu'nun yakalama kararına ret! Skandal açıklama: "Utanç verici"

Blinken, yazılı bir açıklama yaparak, "ABD, UCM Başsavcısı'nın bugün üst düzey İsrailli yetkililer ve Hamas teröristleri için yaptığı yakalama kararı açıklamasını temelden reddediyor. Başsavcı'nın, İsrail ile Hamas'ı eşit görmesini reddediyoruz." yorumunu yaptı.

UCM'nin bu süreçte İsrail üzerinde bir yargılama yetkisinin olmadığını savunan Blinken, Başsavcı Han'ın başka ülkelere gösterdiği "kendini savunma hakkını" İsrail'e tanımadığını ileri sürdü.