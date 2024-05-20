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Katil İsrail'in finansörü Biden'dan UCM'nin Netanyahu'nun yakalama kararına ret! Skandal açıklama: "Utanç verici"

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Katil İsrail’in finansörü Biden’dan UCM’nin Netanyahu’nun yakalama kararına ret! Skandal açıklama: Utanç verici

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana ABD'nin desteği arkasında Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunu "utanç verici" olarak nitelendirdi ve reddettiklerini belirtti.

Soykırımcı İsrail Gazze'de aylardır katliam yapıyor.

İşgalci İsrail, ABD'nin desteği arkasında abluka altındaki Gazze'yi dünyanın en büyük mezarlığı haline getirmeye devam ederken binlerce mazlumu katletti.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak UCM Başsavcısı Han'ın kararına tepki gösterdi ve kararı kabul etmediklerini ifade etti.



"YAKALAMA KARARI BAŞVURUSU UTANÇ VERİCİ"
Biden, açıklamasında, "UCM Başsavcısı'nın İsrailli liderlere karşı yaptığı yakalama kararı başvurusu utanç verici. Bu başsavcı her ne karar alırsa alsın İsrail ile Hamas'ı bir tutmak mümkün değildir. İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı daima onun yanında duracağız." değerlendirmesini yaptı.

BLİNKEN'DAN TEPKİ
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da UCM Başsavcısı Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunu temelden reddettiklerini açıkladı.

Blinken, yazılı bir açıklama yaparak, "ABD, UCM Başsavcısı'nın bugün üst düzey İsrailli yetkililer ve Hamas teröristleri için yaptığı yakalama kararı açıklamasını temelden reddediyor. Başsavcı'nın, İsrail ile Hamas'ı eşit görmesini reddediyoruz." yorumunu yaptı.

UCM'nin bu süreçte İsrail üzerinde bir yargılama yetkisinin olmadığını savunan Blinken, Başsavcı Han'ın başka ülkelere gösterdiği "kendini savunma hakkını" İsrail'e tanımadığını ileri sürdü.

NETANYAHU İÇİN YAKALAMA KARARI
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.


UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

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