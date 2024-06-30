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Katil İsrail'in 268 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 877'ye çıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 14:32
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Katil İsrail’in 268 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 37 bin 877’ye çıktı

Son dakika haberine göre Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 43 artarak 37 bin 877'ye yükseldi.

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