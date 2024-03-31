31 Mart 2024, Pazar
Tel Aviv'de binlerce İsrailli katil Netanyahu'yu protesto etti: "Netanyahu istifa" | Katil İsrail polisinden protestoculara tazyikli su ile müdahale
Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle protesto düzenledi. Katil İsrail polisi, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatan protestoculara tazyikli su ile müdahale etti. Başbakan Netanyahu'nun Kayserya kentindeki konutunun yakınında toplanan protestocular da "Netanyahu istifa" çağrıları yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.03.2024 01:49 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 01:49
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