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Haberler Galeri Tel Aviv'de binlerce İsrailli katil Netanyahu'yu protesto etti: "Netanyahu istifa" | Katil İsrail polisinden protestoculara tazyikli su ile müdahale

Tel Aviv'de binlerce İsrailli katil Netanyahu'yu protesto etti: "Netanyahu istifa" | Katil İsrail polisinden protestoculara tazyikli su ile müdahale

Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle protesto düzenledi. Katil İsrail polisi, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatan protestoculara tazyikli su ile müdahale etti. Başbakan Netanyahu'nun Kayserya kentindeki konutunun yakınında toplanan protestocular da "Netanyahu istifa" çağrıları yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.03.2024 01:49 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 01:49
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Tel Aviv’de binlerce İsrailli katil Netanyahu’yu protesto etti: Netanyahu istifa | İsrail’den protestoculara tazyikli su ile müdahale

İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor.

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Tel Aviv’de binlerce İsrailli katil Netanyahu’yu protesto etti: Netanyahu istifa | İsrail’den protestoculara tazyikli su ile müdahale

Hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.

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Tel Aviv’de binlerce İsrailli katil Netanyahu’yu protesto etti: Netanyahu istifa | İsrail’den protestoculara tazyikli su ile müdahale

Tel Aviv ve Hayfa'nın yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya'da hükümet karşıtı ve esirlerin getirilmesi talebinde bulunulan protestolar yapıldı.

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Tel Aviv’de binlerce İsrailli katil Netanyahu’yu protesto etti: Netanyahu istifa | İsrail’den protestoculara tazyikli su ile müdahale

Protestoların odağı başkent Tel Aviv'de, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'nde binlerce protestocu akşam saatlerinde bir araya geldi.

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Tel Aviv’de binlerce İsrailli katil Netanyahu’yu protesto etti: Netanyahu istifa | İsrail’den protestoculara tazyikli su ile müdahale

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşırken, caddede kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

Hükümetin istifası ve erken seçim için sloganlar atan binlerce kişi kortej halinde, güvenlik güçlerinin her yönü demir bariyerler ve otobüslerle kapattığı Menachem Begin Caddesi'ne doğru düdükler ve ıslıklar çalarak yürüdü.

Kaplan Caddesi ile Menachem Begin Caddesi'nin kesişimine Netanyahu'nun yüzünün olduğu ve "Suç Bakanı" yazan büyük bir pankart asıldı.

Demir bariyerlerle kapatılan caddede polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.