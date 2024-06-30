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İsviçre'de heyelan ve sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 22:41
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İsviçre’de heyelan ve sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti

İsviçre'nin güneyindeki Valais ve Ticino kantonlarında yaşanan sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, yaşananlara ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şiddetli fırtınanın İsviçre'nin birçok bölgesinde büyük hasara neden olduğunu ve Ticino'da insanların kaybolduğunu bildirdi.

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