ABD Başkanı yine dondu! Biden’ın halini gören Obama imdadına yetişti

81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden yine tuhaf hareketleri ile gündemde. Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte Demokrat Parti için bağış toplama etkinliğine katıldı.

OBAMA BIDEN'IN İMDADINA KOŞTU

Etkinlik sonrası Biden sahnede boşluğa dalıp gitti ve durumu fark eden eski ABD Başkanı Barack Obama, kolundan tutarak sahneden inmesine yardımcı oldu.