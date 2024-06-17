ABD Başkanı yine dondu! Biden'ın halini gören Obama imdadına yetişti
Joe Biden son günlerde sık sık sahnede yaşadığı garip anlarla gündeme geliyor. ABD Başkanının bu garip anlarından biri daha yaşandı. Demokrat Parti için bağış toplama etkinliğine katılan Joe Biden sahneye çıktı ve burada donup kaldı. ABD başkanının halini gören eski başkan Barack Obama yardımına yetişti. O anlar ise anbean yansıdı.
81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden yine tuhaf hareketleri ile gündemde. Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte Demokrat Parti için bağış toplama etkinliğine katıldı.
OBAMA BIDEN'IN İMDADINA KOŞTU
Etkinlik sonrası Biden sahnede boşluğa dalıp gitti ve durumu fark eden eski ABD Başkanı Barack Obama, kolundan tutarak sahneden inmesine yardımcı oldu.
DURUMU GİTTİKÇE KÖTÜLEŞİYOR
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ABD'de zaman zaman tartışılan 'Joe Biden'ın akıl sağlığı' yeniden masaya yatırılmıştı. ABD basınından Wall Street Journal'a açıklamalarda bulunan üst düzey yetkililer, Biden'ın durumunun gittikçe daha da kötü olduğunu söylemişti.
Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den 45'i aşkın üst düzey yetkili, Biden'ın konuşurken birçok şeyi karıştırdığını, durumunun hiç de iyi olmadığını anlatmıştı.
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