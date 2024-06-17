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Tayland'da bayram namazına yoğun katılım

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 12:28 Güncelleme: 17.06.2024 12:28
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Tayland’da bayram namazına yoğun katılım

Tayland'da bugün eda edilen bayram namazına yoğun katılım gösteren Müslümanlar, Bangkok'taki İslam Merkezi'ni doldurdu.

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