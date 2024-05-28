Gazze konuşması engellenen Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah A Haber’de: İsrail kadar Batı ülkeleri de suçlu
Katil İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği savaş suçunu anlattığı için Avrupa'ya girişi engellenen Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah, A Haber'e özel açıklama yaptı. Sittah, Gazze'deki katliamda İsrail'in olduğu kadar Batı'lı ülkelerin de parmağının olduğunu söyledi.
Terör devleti İsrail'in Gazze kuşatması sırasında gönüllü hekimlik yapan ve yaşadıklarını bazı Avrupa ülkelerinde anlatması engellenen Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı Rektörü Ghassan Abu Sittah, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Sittah, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından yürütülen İsrail soruşturmasında Gazze'de gördüklerini aktarması üzerine Schengen vizesinin iptal edilmesini değerlendirdi.
Sittah, "Oradaki olan biten büyük bir soykırım yaşandığını dünyanın bilmesi istenmiyor biz çünkü orada bu yaşanan acıyı yaşanan soykırımı görenlerden birisiyiz. Batı'nın ahlakiyetten yoksun olduğunu ispat ediyor." ifadelerini kullandı.
Sittah, "Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği katliamda Batı'lı ülkelerin de iş birliği var" dedi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın, Batılı üniversitelerde Filistin'i savunduğu için görevlerinden edilen akademisyenleri ve öğrencileri Türk üniversitelerine davet etmesini ise "Türkiye'deki dayanışmanın bir göstergesi" olarak yorumladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kıdem tazminatı alacaklara listelendi:1 3 5 10 15 20 yıla göre değişti! Temmuzdan itibaren hesaplara...
- 2200 3600 5700 primde yaş hesabı yeniden oluştu! SGK başlangıç tarihi 1998 2000 2005 2010 arası olana kallavi fırsat
- DGS geç başvuru ekranı 2024 | 2024 DGS geç başvuruları ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM başlangıç ve bitiş tarihi...
- Gönül Dağı'nda yıldırım gibi veda; Kasaba hüzne boğulacak! Dilek, Zahide derken şimdi de...
- Son tarih belli oldu! Bedelli Askerlikte bunu yapmayan pişman olur: O tarihten itibaren...
- 8 saniyede gizli tacı bulabilecek misin? Sadece şahin gözlüler görüyor!
- TOKİ'den anahtar teslim 1.182 daire müjdesi! En yüksek 1.535.328 TL! 2 ilde aylık 9.434 TL taksitle 2+1, 3+1 ev imkanı
- Annelik izni uzadı mı, uzayacak mı? 2024 doğum izni kaç ay, 1 yıla çıkacak mı?
- Musluk Lekelerine Veda! Sonsuza Kadar Temiz Musluklar İçin Tek Malzeme!
- Dünyanın en ölümcül sesi belli oldu! Duyanlar saniyesinde…
- Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Beşiktaş maç tarihi belli oldu mu, nerede oynanacak?
- EYT'siz erken emeklilik planı devrede! 1999 2002 2003 2006 SGK girişi olanlar dikkat: 8 altın formül...