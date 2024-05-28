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Gazze konuşması engellenen Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah A Haber’de: İsrail kadar Batı ülkeleri de suçlu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Gazze konuşması engellenen Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah A Haber’de: İsrail kadar Batı ülkeleri de suçlu

Katil İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği savaş suçunu anlattığı için Avrupa'ya girişi engellenen Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah, A Haber'e özel açıklama yaptı. Sittah, Gazze'deki katliamda İsrail'in olduğu kadar Batı'lı ülkelerin de parmağının olduğunu söyledi.

Terör devleti İsrail'in Gazze kuşatması sırasında gönüllü hekimlik yapan ve yaşadıklarını bazı Avrupa ülkelerinde anlatması engellenen Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı Rektörü Ghassan Abu Sittah, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Sittah, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından yürütülen İsrail soruşturmasında Gazze'de gördüklerini aktarması üzerine Schengen vizesinin iptal edilmesini değerlendirdi.

Sittah, "Oradaki olan biten büyük bir soykırım yaşandığını dünyanın bilmesi istenmiyor biz çünkü orada bu yaşanan acıyı yaşanan soykırımı görenlerden birisiyiz. Batı'nın ahlakiyetten yoksun olduğunu ispat ediyor." ifadelerini kullandı.

Sittah, "Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği katliamda Batı'lı ülkelerin de iş birliği var" dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın, Batılı üniversitelerde Filistin'i savunduğu için görevlerinden edilen akademisyenleri ve öğrencileri Türk üniversitelerine davet etmesini ise "Türkiye'deki dayanışmanın bir göstergesi" olarak yorumladı.

Konuşması engellenen rektör A Haber’deKonuşması engellenen rektör A Haber’de KONUŞMASI ENGELLENEN REKTÖR A HABER'DE

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