Gazze konuşması engellenen Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah A Haber’de: İsrail kadar Batı ülkeleri de suçlu

Sittah, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından yürütülen İsrail soruşturmasında Gazze'de gördüklerini aktarması üzerine Schengen vizesinin iptal edilmesini değerlendirdi.

Sittah, "Oradaki olan biten büyük bir soykırım yaşandığını dünyanın bilmesi istenmiyor biz çünkü orada bu yaşanan acıyı yaşanan soykırımı görenlerden birisiyiz. Batı'nın ahlakiyetten yoksun olduğunu ispat ediyor." ifadelerini kullandı.