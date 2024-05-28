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KATİL İsrail'in tankları Refah'ın merkezinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 12:14
Uluslararası haber ajansı Reuters’in görgü tanıklarına dayandırdığı son dakika haberine göre terör devleti İsrail’in katliam tankları Refah şehir merkezine girdi.
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