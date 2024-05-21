UCM Başsavcısı "yakalama kararı" için başvuruda bulunmuştu! Katil Netanyahu için süreç nasıl işleyecek?

Yakalama kararları daha sonra UCM'nin temellerini oluşturan Roma Statüsü'ne taraf devletlere gönderiliyor ve bu devletler söz konusu kararların uygulanmasında mahkemeyle işbirliği yapmakla yükümlü oluyor.

Han, bu aşamaya gelinmesi durumunda, kendisi isimleri belirtilen kişilerin tutuklanması için gereken tüm çabayı göstermek üzere Mahkeme Katibi ile yakından çalışmaya geçeceği vaadinde bulundu.

Ülkelerin yargı kararı sonrasında almaları gereken tutumla ilgili Han, "Roma Statüsü'ne taraf olan tüm devletlerin, bu taleplere ve bunların sonucunda ortaya çıkacak yargı kararına diğer davalarda gösterdikleri ciddiyetle yaklaşacaklarına ve yükümlülüklerini yerine getireceklerine güveniyorum." dedi.