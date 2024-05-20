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Netanyahu'dan UCM kararına 'pişkin' tepki: 'Antisemitizm örneği'

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Netanyahu’dan UCM kararına ’pişkin’ tepki: ’Antisemitizm örneği’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, kendisi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunun 'saçma ve yanlış' diye nitelendirerek “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm örneği olduğunu” söyledi. İşgalci Başbakan Netanyahu, "İsrail’in Hamas’ı devirmesini engellemeyeceğine söz veriyorum.” diyerek Gazze'deki saldırıların devam edeceğini belirtti.

Netanyahu, UCM Başsavcısı Han'ın yakalama kararı başvurusuna ilişkin görüntülü açıklama yayımladı.Başsavcının yakalama kararı başvurusunun "saçma ve yanlış" olduğunu savunan Netanyahu, bunun "tüm İsrail devletine ve ordusuna yöneltildiğini" iddia etti.

'SÖZ VERİYORUM, SALDIRILAR DEVAM EDECEK'

Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana büyük bir insanlık felaketine yol açtıkları Gazze'deki saldırıların devam edeceğine işaret ederek, "UCM'nin, İsrail'in Hamas'ı devirmesini engellemeyeceğine söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

'ANTİSEMİTİZM ÖRNEĞİ'

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesi talebi ve Filistin'e destek amacıyla birçok ülkede üniversitelerde yapılan gösterilere atıfta bulunan Netanyahu, söz konusu başvurunun "üniversite kampüslerinden UCM'ye taşınan yeni bir antisemitizm örneği olduğunu" öne sürdü.

UCM'NİN NETANYAHU'YA YAKALAMA BAŞVURUSU

UCM Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

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