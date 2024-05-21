Rusya İbrahim Reisi'nin ölümünden ABD'yi sorumlu tuttu! "Washington inkar ediyor ama…"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesindeki sorumlunun ABD olduğunu dile getirdi. Lavrov “Amerikalılar bunu inkar ediyor ama gerçek şu ki ABD'nin yaptırım uygulayacağını açıkladığı diğer ülkeler, havacılık da dahil olmak üzere Amerikan teçhizatı için yedek parça almıyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazar günü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesine yol açan helikopter kazasına ABD'nin yol açtığını söyledi.
Lavrov, Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımların havacılık güvenliğini helikopter kazasına yol açacak kadar kötüleştirdiğini söyledi.
LAVROV ABD'Yİ SUÇLADI
Lavrov kazayla ilgili olarak "Amerikalılar bunu inkar ediyor ama gerçek şu ki ABD'nin yaptırım uygulayacağını açıkladığı diğer ülkeler, havacılık da dahil olmak üzere Amerikan teçhizatı için yedek parça almıyor" dedi ve şu ifadeleri kullandı:
Bu araçları kullanan sıradan vatandaşlara kasıtlı olarak zarar vermekten bahsediyoruz ve yedek parça tedarik edilmemesi doğrudan güvenlik seviyesinin düştüğünü gösteriyor.
İRAN'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ
İran medyası olay yerinden gelen görüntülerin, Reisi'nin içinde bulunduğu ABD yapımı Bell 212 helikopterinin bir dağ zirvesine çarptığını gösterdiğini bildirirken kazanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD'nin İran'a yıllardır uyguladığı yaptırımlar İran'ın parça temin etmesini ya da uçaklarını geliştirmesini zorlaştırıyor.
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