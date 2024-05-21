Rusya İbrahim Reisi'nin ölümünden ABD'yi sorumlu tuttu! "Washington inkar ediyor ama…"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

LAVROV ABD'Yİ SUÇLADI

Lavrov kazayla ilgili olarak "Amerikalılar bunu inkar ediyor ama gerçek şu ki ABD'nin yaptırım uygulayacağını açıkladığı diğer ülkeler, havacılık da dahil olmak üzere Amerikan teçhizatı için yedek parça almıyor" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Bu araçları kullanan sıradan vatandaşlara kasıtlı olarak zarar vermekten bahsediyoruz ve yedek parça tedarik edilmemesi doğrudan güvenlik seviyesinin düştüğünü gösteriyor.