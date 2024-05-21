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Vatikan lideri Papa'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Vatikan lideri Papa’dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindeki yetkililer için İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir taziye mesajı gönderdi.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa Franciscus, Hamaney'e kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Papa taziye mesajında, bu zor zamanda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına manevi olarak yakınlığını belirtti.

REİSİ'NİN ÖLDÜĞÜ HELİKOPTER KAZASI

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazada kurtulan olmadığını belirledi.

YENİ CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

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