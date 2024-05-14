Anket sonuçları açıklandı! Batı Balkanları Başkan Erdoğan'ı seçti: "En beğenilen lider Erdoğan"





Karadağ'da da Erdoğan yüzde 56'lık oranla ilk sırada yer alırken, Putin yüzde 50 ile ikinci, Şi ise yüzde 46 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kuzey Makedonya'da ise Erdoğan, en beğenilen lider olarak yüzde 66 ile yine ilk sırada yer alırken onu yüzde 49 ile Putin, yüzde 37 ile Biden ve yüzde 35'le Şi izledi.